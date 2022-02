Parazão: Remo se posiciona sobre adiamento e explica dinâmica de ingressos para nova partida

O Remo se pronunciou sobre o adiamento da última rodada do Campeonato Paraense 2022, que seria realizada neste sábado (26). Em nota, publicada no site do clube, o Leão disse que aguarda novas determinações da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Sobre os ingressos da partida que não ocorreu, o Remo informou que torcedor que compareceu ao Baenão, poderá ter acesso à nova partida com o canhoto do ingresso.

Entenda o caso

A decisão do adiamento foi tomada em razão da não realização da partida entre Amazônia e Itupiranga, que seria no CT do Remo, em Outeiro, porém as delegações dos clubes não conseguiram chegar ao local do jogo pela baixa da maré. O regulamento do Parazão obriga que todos os jogos da última rodada da primeira fase sejam realizados simultaneamente e, por isso, os demais também serão adiados e realizados em uma nova data.

De acordo com Vandick Lima, executivo de futebol do Águia de Marabá, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal, a tendência é que a rodada seja remanejada para este domingo, no mesmo horário, às 15h30. A FPF ainda avalia a situação.