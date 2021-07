Para se manter fora do Z4, Remo visita a Ponte Preta pela Série B do Brasileiro

Após uma sequência de jogos em casa, o Remo visita a Ponte Preta neste sábado (17), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. O Leão, do técnico Felipe Conceição, chega aliviado, depois de voltar a vencer, após passar por um jejum de sete partidas no torneio. Agora, o foco azulino vai para um adversário direto na briga contra o rebaixamento.

Herói sem ritmo

Autor do gol da virada contra o Brusque-SC, o volante Marcos Júnior foi o alvo das atenções nestes últimos dias no Baenão. Apesar disso, o atleta ainda deve ter limitações em sua minutagem em campo, já que ainda está sem muito ritmo, após quatro meses parado. Sobre a partida contra a Ponte, o volante opina que o time deve manter a linha do desempenho contra a Macaca.

“Na Série B não tem time fraco, todos são qualificados, até se for reparar na tabela estão todos próximos. Qualquer vitória te põe em cima. Temos que ir com pensamento com vitória. [Contra o Brusque] saímos atrás, mas não merecíamos, e vencemos. É ir para lá com o pensamento de fazer outro grande jogo e voltar com os três pontos porque temos qualidade para isso”, comentou.

Números

Na vitória do meio de semana, o Remo quebrou alguns números negativos: além dos sete jogos sem vencer na Série B, encerrou os 11 jogos sem marcar dois gols no mesmo jogo. Agora, contra a Ponte Preta, o Remo busca terminar com as 20 partidas sem vitórias, como visitante, na Segundona. O atacante Victor Andrade, que teve boa atuação na estreia contra o Brusque, garantiu que a tendência é

"A gente achou um caminho, o professor Felipe Conceição conseguiu dar uma cara nova para o time. A gente se adaptou muito rápido ao que ele quer. Tenho certeza que daqui para o final do campeonato, vamos conseguir colocar em prática o que temos treinado", disse Victor.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Ponte Preta x Remo

12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 16/07/2021 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Estádio Moisés Lucarelli

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF/AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo (CBF/AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (CBF)

Prováveis escalações

Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Cleylton (Ednei) e Jean Carlos (Rafael Santos); André Luiz, Dawhan e Camilo; Niltinho, Richard e Moisés. Tércnico: Gilson Kleina.

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Uchôa (Arthur), Lucas Siqueira (Marcos Júnior) e Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.