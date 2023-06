Pablo Roberto barrado e Muriqui como 10: Remo está escalado para jogo com o América-RN

Como antecipado pela equipe de O Liberal, o Remo vem com mudanças para encarar o América-RN. Para o duelo, que começa às 16h30, no Baenão, pela Série C, o técnico Ricardo Catalá barrou o meia Pablo Roberto, que está no banco de reservas, e deu a titularidade a Fabinho, como camisa 9. Com isso, Muriqui recua para o meio-campo em um 4-2-3-1.

Confira o time azulino