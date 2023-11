Novo presidente do Condel, Fábio Bentes afirma que vai dirigir o conselho para o Remo

O ex-presidente e atual conselheiro do Clube do Remo, Fábio Bentes, que foi eleito em votação maciça na noite dessa segunda-feira (20), o novo presidente do Conselho Deliberativo, o Condel azulino, fez seu primeiro discurso nas redes sociais. Ele agradeceu e afirmou que irá procurar dirigir o conselho sempre para o Remo.

“Na noite de ontem, fui eleito pelos conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos para ser presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Agradeço a confiança, irei procurar dirigir o conselho sempre pelo IRemo e para o Remo. Vamos por mais”, publicou.

Foram quase cinco anos de gestão à frente do Remo. Com Fábio Bentes na presidência do clube, desde o final do ano de 2018, o futebol azulino conquistou os títulos estaduais de 2019 e 2022, além do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. No ano atual, a principal meta do clube era o retorno para a segunda divisão nacional, que elevaria de forma significativa o clube, porém o time foi infeliz nas quatro linhas.