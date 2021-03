No estilo Big Brother Brasil, Remo 'tira onda' com atacante que ganha placa de 'oportunista'

O reality show Big Brother Brasil é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e o Remo possui um atleta que sempre acompanha o programa. O atacante Renan Gorne, recém-contratado pelo Leão, já utilizou a sua conta no Twitter para falar sobre o BBB e o Remo não deixou o assunto passar.

No perfil oficial do clube, o Remo tirou onda com o atacante que marcou dois gols na vitória diante do Gavião Kyikatejê por 4 a 1 e “deu” a ele uma plaquinha de “oportunista”, fazendo referência ao “Jogo da discórdia”, que ocorre no BBB e sempre termina em muito bate-boca, mas que no Leão só trouxe alegria.

Gorne, de 25 anos, estava atuado na Série B pelo Confiança-SE e já passou pelo Paysandu em 2018. O Remo é o sexto clube na carreira do atleta. O próximo desafio de Gorne com a camisa azulina será na sexta-feira (5), às 15h, contra o Bragantino, no estádio Diogão, em Bragança (PA), pela segunda rodada do Parazão 2021. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com