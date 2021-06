Náutico x Remo pela Série B do Brasileirão; saiba onde assistir

O Náutico-PE recebe o Remo, na noite de hoje (26), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela sétima rodada da Série B. O clube nordestino é o líder está invicto na Série B com cinco vitórias e um empate, além de defender também a invencibilidade jogando em seu estádio, já são 21 jogos sem derrota.

Já o Remo, único representante do Norte na Série B chega para o confronto pressionado. O Leão Azul não vence há quatro partidas, três delas pela Segunda Divisão, com dois tropeços em casa. Antes da viagem para Pernambuco (PE), membros de uma torcida uniformizada do clube estiveram no último treino no Baenão para conversa com atletas, comissão técnica e diretoria e cobrar melhores resultados. O clube paraense pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada em caso de tropeço e vitórias de concorrentes. O Remo está atualmente na 16ª posição com seis pontos, porém o Leão possui um jogo a menos.

Onde assistir?

Timbu x Leão Azul jogam nos Aflitos, hoje, às 21h, em Recife. A partida será transmitida pelo Premiere e também lance a lance de OLiberal.com.

