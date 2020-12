'Não temos que nos preocupar com eles', afirma atacante do Remo sobre adversário na Série C

Neste fim de semana, o Remo tem a chance de dar um passo importante para retornar à Série B. Uma competição em que o clube não disputa desde 2007. Para isso, precisa superar o Ypiranga-RS, que até agora não venceu no quadrangular. O atacante Salatiel comentou sobre como o Leão está se preparando para o adversário:

"A gente sabe que eles vêm de dois resultados negativos e esse vai ser um resultado muito difícil. Não temos que nos preocupar com eles e sim com o nosso trabalho e ir em busca do nosso objetivo", afirmou.

A partida começa às 18h de domingo (27), no Mangueirão, e tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Confira a entrevista de Salatiel

Solidez defensiva e força do ataque

"A gente sabe que em todos os setores precisamos ter um equilíbrio. É muito bom ter uma defesa sólida como a gente tem, mas melhor ainda se a gente conseguir concluir em gols lá na frente. No todo, isso vai ajudar a conquistar o acesso."

Postura do Ypiranga:

"Não sei dizer muito. Pelo último jogo eles estavam vencendo de 2 a 0 [para o Londrina], então quer dizer que é um time ofensivo. Porém aconteceu que perderam de 3 a 2, teve perdas de jogadores. Mas aqui dentro de casa temos que fazer o nosso papel.