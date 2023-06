Mixto-MT x Remo: assistir ao vivo a decisão da Série A3 do Brasileiro Feminino

Mixto-MT e Remo decidem, neste domingo (25), o título da Série A3 do Brasileiro Feminino. A partida está sendo disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. No jogo de ida, no Baenão, em Belém, o Mixto-MT venceu por 2 a 0, forçando uma virada do Remo, hoje, para ficar com o troféu. A partida começou às 11h.

Para ficar com o título, o Remo precisa de uma vitória por três gols de difereça no tempo regulamentar. Em caso de um triunfo por dois gols, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Já o Mixto pode perder por até um gol que ainda assim garante o troféu da Série A3.

Independente do placar do jogo, as duas equipes já garantiram o acesso à Série A2 do Brasileiro Feminino de 2024, que é a segunda divisão da categoria no país.