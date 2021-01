Mesmo após o acesso à Série B com o Remo, executivo de futebol deixa o Leão

Como informado ontem (25) pela equipe de esportes de O Liberal, além do volante Anderson Uchôa, o Remo tentou 'atravessar' o novo executivo de futebol do Paysandu, Ítalo Rodrigues. A motivação para essa tentativa é a saída de Carlos Kila, que atualmente ocupa o cargo no Baenão.

Em contato com a nossa reportagem, Kila comentou sobre a saída: "Comuniquei a direção a cerca de 30 dias que não iria renovar com o clube, vou tocar uns projetos pessoais. Estão em busca de um substituto, fico até final do mês. Vou dar um tempo [do futebol]. Ano passado foi muito pesado, covid e etc", revelou.

Carlos Kila chegou ao Remo em novembro de 2019, após a diretoria azulina negociar com ele e Jorge Macedo. Kila assumiu o posto que até então de Luciano Mancha, que foi dispensado depois da eliminação na primeira fase da Série C daquele ano. Agora, o dirigente deixa o clube com o acesso à Série B na conta.

Antes de vir para o Remo, Carlos Kila trabalhou na função de gerente executivo do Brasil de Pelotas-RS em 2018, na Série B. Kila também trabalhou no Joinville-RS, Ceará-CE, CSA-AL, Náutico, Criciúma-SC, Cabense-PE, Blumenau-SC e foi diretor das categorias de base do Grêmio-RS de 1991 a 2000.