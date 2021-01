Além de Uchôa, Remo tentou 'atravessar' executivo de futebol do Paysandu; Ítalo confirma contato

Os bastidores estão tensos entre Remo e Paysandu. Além da iminente saída do meia Anderson Uchôa, que deve trocar a Curuzu para o Remo, a reportagem confirmou que o Leão também investiu para contratar Ítalo Ferreira, executivo de futebol do Paysandu, recém-contratado, ex-Náutico.

A informação foi confirmada pelo próprio Ítalo Ferreira em contato exclusivo. "Houve uma conversa com o Clube do Remo, agradeci como um profissional que sou e foi apenas isso", afirmou Ítalo. Segundo informações extraoficiais, representantes do Remo chegaram a procurar Ítalo Ferreira, quando o profissional já estava em Belém para ser anunciado pelo Paysandu.

Ítalo não quis confirmar detalhes do processo. Segundo ele, o momento é de priorizar os desafios do Paysandu, que permanece na Série C do Campeonato Brasileiro. "A cabeça está voltada completamente para o Paysandu. Teremos um ano duro pela frente e isso que estou me concentrando".

O executivo elogiou a forma como encontrou o Paysandu. "A estrutura é boa, a cultura de ter uma profissionalização e isso é algo muito positivo".

