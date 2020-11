Melhor defesa de toda a Série C, Remo está perto de uma classificação inédita

O Remo está bem próximo de uma classificação inédita para a segunda fase da Série C do Brasileirão. A equipe azulina ocupa a segunda posição no grupo A com 26 pontos e, pelas contas do presidente Fábio Bentes, mais uma vitória em quatro jogos, garante o Leão Azul na próxima fase. Jogando em Belém o time paraense está invicto e tirando o clássico Re-Pa, a equipe só tomou um gol em toda a competição.

VEJA A VALIAÇÃO DO ZAGUEIRO MIMICA

A última vez em que o Remo tomou gol em Belém foi na segunda rodada, há quase três meses, no dia 16 de agosto, na vitória de 2 a 1 contra o Ferroviário-CE, gol marcado de pênalti. O zagueiro Mimica, titular na equipe do técnico Paulo Bonamigo, relembrou o último jogo em que o Remo tomou gol em Belém e afirmou que o elenco vai brigar pelo acesso, principalmente da forma como a equipe atua em Belém.

“Isso é trabalho não só dos zagueiros, mas dos laterais, ataque, a marcação bem. Assim poucas vezes o Vinícius vai fazer grandes defesas. Nós estamos nos impondo dentro de casa. Estamos trabalhando para esse ser o momento de subir, mas temos que ter humildade, trabalhar no dia a dia, plantar, plantar e depois colher”, disse.

A MELHOR DA SÉRIE C

O sistema defensivo azulino é dono da defesa menos vazada em toda a Série C. Foram apenas oito gols sofridos, posto que divide com o Vila Nova-GO, terceiro colocado do grupo A.