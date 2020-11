Melhor defesa da Série C, Remo garante a classificação caso não tome gol contra o Manaus

O Remo é o atual vice-líder do grupo A da Série C, porém a “gordura” adquirida pelo Leão Azul durante a competição acabou e agora os azulinos terão pela frente um jogo decisivo contra o Manaus-AM, concorrente direto por uma vaga na segunda fase, no próximo sábado (28), na Arena da Amazônia. A equipe paraense possui a melhor defesa da competição e se não levar gol diante do time amazonense garante uma vaga inédita.

O Leão Azul levou apenas 10 gols em toda a Série C e ao lado do Vila Nova-GO, ostenta a posição de melhor defesa. Mas os jogadores precisam precisa superar a ansiedade, que vem atrapalhando o clube nesse momento decisivo. O zagueiro Rafael Jansen comentou o assunto e sabe da pressão que existe no elenco para conquistar a tão sonhada vaga no quadrangular final da Série C.

“A ansiedade existe, faz parte, ainda mais pelo fato do clube não conseguir a classificação para a próxima fase nos últimos anos”, falou.

Jansen está na sua segunda temporada no Remo e sabe das dificuldades que o clube passou no ano passado, quando esteve presente na maioria das rodadas no G-4, mas na reta final o Leão acabou ficando de fora. O zagueiro não pensa em empatar diante do Manaus.

“Se não tomar gol no próximo jogo matematicamente o Remo estará classificado, mas não vamos com esse pensamento. Nosso objetivo é a vitória. Todos os jogos são importantes, neste momento esse será o mais importante pois pode definir a nossa classificação, que já deixamos escapar contra o Santa Cruz-PE e o Botafogo-PB”, finalizou.