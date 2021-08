Meia do Remo avalia o time na primeira fase da Série B: ‘Perdemos alguns pontos bobos’

A campanha do Remo na Série B, até agora, é cheia de altos e baixos. Em 18 jogos, o Leão venceu seis, empatou cinco e perdeu sete. Depois da vitória em cima do Vasco, que garantiu um 13° lugar e mais tranquilidade para a equipe, o meia Anderson Uchôa avaliou o campeonato do time azulino.

“A gente sabe que perdemos alguns pontos bobos. (Por exemplo), no primeiro jogo contra CRB estávamos vencendo de 2 a 0 e deixamos empatar, no jogo contra o Náutico, tomamos um gol no último lance. Vai começar o segundo turno, eu acho que é onde temos que entrar mais atentos e quando tiver essas situações, a gente não (pode) deixar escapar”, disse o jogador.

O próximo adversário do Leão, é o Confiança (SE), que está na 19° posição da tabela. Mesmo assim, Uchôa espera uma partida dura. “Já tivemos uma prova disso contra o Londrina, quando enfrentamos era o último colocado e acabamos perdendo. Eu acho que é um jogo para entrarmos atentos para não sermos surpreendidos. Conheço alguns jogadores que estão no Confiança, que já passaram por times da série A. Vai ser um jogo bastante difícil, onde vai precisar da concentração de todos”, afirmou Anderson.

Mesmo vindo de um empate fora de casa e de uma vitória em cima do Vasco, Uchôa é cauteloso. “Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, pensar no Confiança, fazer uma boa partida, jogar como jogamos contra o Goiás e contra o Vasco, que eu tenho certeza que a vitória vai vir”, finalizou o jogador.

Remo e Confiança (SE) se enfrentam nesta terça-feira (17), às 19h, na arena Batistão, em Aracaju. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)