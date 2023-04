Marcelo Cabo promove estreias no Remo e escala equipe reserva diante do Caeté; confira

O Remo está escalado para enfretar o Caeté, pelo duelo de "ida" das quartas de final do Parazão 2023. Para o confronto, o técnico azulino, Marcelo Cabo, decidiu mandar a campo um time composto por quase que inteiramente por jogadores reservas. O único titular azulino que começará jogando será o goleiro Vinícius.

Com as mudanças no time principal, dois jogadores vão estrear com a camisa do Remo neste sábado (15). O primeiro é o lateral direito Lucas Marques, que veio do Guarani-SP. O segundo é o meia Álvaro, que estava na Ferroviária-SP.

Veja a escalação completa do Leão Azul:

Remo e Caeté se enfrentam a partir das 18h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.