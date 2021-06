Lei do ex? Hoje no Remo, Gedoz reencontra o Vitória, clube em que jogou em 2019

O jogo entre Remo x Vitória-BA marca o reencontro do meia Felipe Gedoz com o seu ex-clube. Gedoz atuou com a camisa da equipe baiana na temporada 2019, por empréstimo junto ao Athletico Paranaense.

O jogador atuou a Série B de 2019 pelo Vitória e disputou 27 partidas, marcando cinco gols. A competição terminou com o Leão rubro-negro ficando na 12ª posição com 45 pontos conquistados.

Gedoz está na segunda temporada vestindo a camisa do Leão Azul (Silvio Garrido)

Peça fundamental na conquista do acesso do Remo para a Série B em 2020, Gedoz tenta reencontrar seu bom futebol. O Camisa 10 azulino é bastante questionado pelos torcedores do Remo, que pedem a contratação de mais um meia para fazer “sombra” ao Gedoz. O meia está na sua segunda temporada no clube paraense , com 35 jogos e sete gols marcados.