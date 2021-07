Lateral e meia do Remo são escolhidos para a seleção da galera da Série B

O lateral-direito Thiago Ennes e o meia Felipe Gedoz, jogadores do Remo, foram escolhidos para a seleção da galera da 11° rodada do Brasileirão da Série B. Após boa atuação dos atletas na vitória por 2 a 1 contra o Brusque, no Baenão, eles foram os preferidos em suas posições.

Felipe Gedoz marcou o primeiro gol do Remo que deu início a reação do time para a virada. Quatro minutos depois, o meia participou do segundo gol, que saiu depois da cobrança de escanteio feita por ele e finalizada pelo volante Marcos Junior.

Jogador do Leão, Gedoz ficou com 32% dos votos, atrás apenas de Chay, do Botafogo (RJ), com 57,5%. Ele também disputou a preferência do público com Régis, do Guarani (SP) e Leandrinho, do Operário (SP).

Já Thiago Ennes teve uma boa atuação e agradou os torcedores. O lateral-direito concorreu com Bryan, do Náutico(PE), Diego Renan, do Avaí (SC) e Pablo, do Guarani (SP). O jogador do Remo ficou com 55,3% dos votos.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)