Lateral do Remo, Wellington Silva aprova concorrência com Thiago Ennes: ‘É bom ter um cara como ele’

O Remo irá encarar o Bragantino nesta sexta-feira (5), às 15h, pela segunda rodada do Parazão, no estádio do Diogão. Após a vencer o Gavião, na primeira rodada, a equipe azulina vai em busca da sua segunda vitória, agora em cima do Tubarão.

A partida pode marcar a estreia do novo lateral-direito Thiago Ennes - tudo depende do técnico Paulo Bonamigo. Segundo Wellington, que é o seu concorrente na posição, quem ganha com a chegada de mais um lateral é o Remo.

“Muito bom jogador, jovem, meu conterrâneo do Rio de Janeiro. É bom para o Remo ter um cara como ele, pois fica bem forte a posição. Quando o professor optar por ele também será um bom jogador que dará muito para o Remo”, comentou.

Sobre o local da partida e o adversário, o lateral direito do Leão Wellington Silva, falou que apesar de ser o seu primeiro campeonato paraense, já sabe da fama da equipe do Bragantino e do seu estádio.

“Fiquei sabendo sobre o campo, sobre a equipe do Bragantino. Não tem desculpa, claro temos que manter o respeito, mas precisamos chegar lá e fazer o nosso melhor”, finalizou.

A partida entre Bragantino e Remo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com