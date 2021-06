Lateral-direito do Remo reencontra o Náutico pela Série B e afirma: 'Temos tudo para surpreender'

O Remo enfrenta o Náutico, no próximo sábado (26), às 21 horas, nos Aflitos, em Recife (PE), pela sétima rodada da Série B. O jogo marca o reencontro com o técnico ex-Paysandu, Hélio dos Anjos, e também do lateral-direito Thiago Ennes com o ex-clube. Thiago jogou no Náutico em 2018, onde atuou em 28 partidas e chegou até a enfrentar o Remo pela Série C daquele ano. O lateral-direito avaliou sobre a dificuldade que o time terá com o Timbu, que é líder da Série B.

“Conheço o Náutico, joguei lá. Tenho amigos lá. Sabemos que estão vindo com uma crescente de vitórias. É o líder da competição. Mas temos tudo para surpreender. Claro, vamos fazer o nosso jogo, buscar o gol, temos que marcar mais, porque o time do Náutico é bom, são jogadores perigosos, e a equipe precisa estar preparada”, comentou o jogador que é um dos poucos elogiados pela torcida no time azulino.

“Eu estou vivendo um bom momento. Triste pelos resultados não estarem ocorrendo. Mas, falando individualmente, estou vivendo um grande momento com a camisa do Remo. Era o que eu estava esperando. Sou um cara que trabalha muito no dia a dia. Não deixo cair o rendimento. Estou sempre procurando a mais. Mas com a ajuda dos companheiros temos tudo para fazer grande temporada”, afirmou.

Um bom resultado contra o Náutico pode melhorar a situação do Remo na Série B. Sem vencer há quatro jogos, sendo três na competição nacional, o time azulino vem sendo duramente criticado pela torcida. Thiago Ennes sabe da responsabilidade e espera que tudo melhore a partir da próxima rodada.

“É difícil falar porque cada jogador sabe da sua responsabilidade. Aqui é um grupo. Quando ganha, todos ganham. Quando perde, perde todo mundo. Nós estamos chateados por não ter conseguido as vitórias nos últimos jogos. Mas agora é pensar no Náutico e trabalhar para esse jogo”, comentou.

O jogo entre Náutico e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.