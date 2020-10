Lateral completa 100 jogos pelo Remo e afirma sobre vaga na próxima fase: 'Temos que antecipar'

O lateral-esquerdo do Remo Marlon alcançou a marca de 100 jogos com a camisa azulina. O presente não foi dos melhores: derrota para o Ferroviário, fora de casa, por 1 a 0, no último fim de semana. Ainda assim, o atleta garante que o tropeço não apaga a boa campanha e contra o Imperatriz, lanterna da competição, a equipe não pode dar mole. Vale lembrar que o jogo, que ocorre às 19h, no Mangueirão, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com:

"Vivemos um bom momento no Campeonato, temos que entrar como favorito. Mas não pensar dentro das quatro linhas assim. a gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Imperatriz ainda não somou pontos. Precisamos ter muita atenção para não sermos surpreendidos em casa", disse.

Com três pontos de vantagem para o Jacuipense (BA), primeiro time fora do G4, o Remo está numa situação favorável para conquistar a classificação. Ainda assim, Marlon prefere não dar margem às surpresas e afirma que o time precisa garantir a vaga o mais rápido possível.

"Temos que antecipar logo. A gente vem conversando muito no vestiário, para que a classificação venha o mais rápido possível, para que a gente não possa deixar para a última rodada", comentou.

Confira a entrevista de Marlon

Como você se vê hoje, aos 35 anos, no futebol?

"Sou um cara que procuro trabalhar bastante, me cuido, procuro fazer meu trabalho bem feito para que eu possa a cada ano evoluir mais ainda".

Era Bonamigo:

"O professor Paulo [Bonamigo] chegou, procurou implementar como gosta de trabalhar e a gente está procurando fazer dentro de campo, para que as coisas possam sair e a gente consiga os resultados".

Parte física:

"A gente sabe que o professor Renan [Bonamigo] trabalha muito nossa parte física, e o Paulo [Bonamigo] está procurando nos aconselhar para que nos jogos a gente renda ao máximo".