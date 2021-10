Jefferson revela ansiedade por reta final de Série B pelo Remo: 'A gente se prepara para esses momentos'

A permanência do Remo na Série B está muito perto de ser concretizada. Pelo menos é o que avalia o atacante Jefferson. Autor de um dos gols que deu a vitória do Leão sobre o Cruzeiro, o jogador disse que a equipe está "no caminho certo", mas que precisa está focada para garantir prontos valiosos na reta final da Segundona.

"A gente se prepara para esses momentos. Temos que focar e continuar trabalhando forte, pra que a gente possa alcançar de vez os nossos objetivos", avaliou Jefferson.

Apesar do gol marcado contra a Raposa, a vitória não trouxe apenas boas experiências para Jefferson. O atacante foi alvo de comentários racistas por parte de alguns torcedores do Cruzeiro. O jogador também comentou sobre o acontecido

"Na hora eu nem me dei conta do que aconteceu. Tava na euforia do gol e só fui ver o que aconteceu pelas postagens na rede social. Eu não esquento a cabeça com isso. Peço que essa pessoa possa ter mais amor no coração", conta.

A próxima partida do Remo pela Série B será terça-feira (2) contra o Londrina, às 19h, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.