Intervalo de jogo: Remo vence Tapajós por 2 a 1

Com um primeiro tempo bastante movimentado, Remo e Tapajós seguem jogando, com vitória parcial dos azulinos, por 2 a 1, pela quarta rodada do Parazão 2022, com direito a gol anulado pela arbitragem. O lance polêmico aconteceu aos 10 minutos, depois que a assistente Bárbara Roberta Costa Loiola invalidou o gol azulino, marcado por Erick Flores. A assistente alegou impedimento durante cabeceio e uma discussão tomou conta da partida, até que a jogada foi validada e novamente invalidada.

O primeiro gol saiu aos 2 minutos, pelos pés de Tharcio, para o Tapajó, aproveitando vacilo da defesa adversária. O empate aconteceu aos 20, em cobrança de pênalti de Brenner, após Mambelo encostar a mão na bola, ao tentar afastar o jogo da grande área. Ainda deu tempo para a virada. Erick Flores aproveitou sobra de bola na grande área para chutar em meia altura, ampliando o placar em favor dos remistas. A partida segue no intervalo.