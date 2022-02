Ídolo do Remo minimiza desempenho do Leão no Parazão, mas destaca: 'Precisa de alguns reforços'

O Remo começou a temporada com um desempenho irregular, alvo de críticas da torcida azulina. Apesar disso, o ex-jogador e ídolo do clube Gian fez questão de minimizar o momento. Em entrevista à equipe de esportes de O Liberal, o ex-atacante destacou a necessidade reforços, mas afirmou acreditar nas decisões do técnico Paulo Bonamigo.

"Em começo de trabalho, não é fácil já no início tudo dar certo. Eu acredito que a equipe vai jogar melhor depois da quarta rodada [contra o Tapajós]. [A equipe] precisa de alguns reforços, mas o treinador vai arrumar a casa, essa é minha opinião", disse Gian.

Críticas do torcedor

Em duas partidas no Parazão 2022, o Remo soma uma vitória e um empate, além de somente um gol marcado - no triunfo por 1 a 0 sobre o Amazônia Independente, na estreia do estadual. Em relação ao questionamento da torcida sobre as atuações do time, Gian disse que é natural o comportamento dos azulinos - desde que sem violência. E enfatizou que o elenco tem que assimilar essa pressão:

"O torcedor nunca tem [paciência], ele quer resultados imediatos. Sempre foi assim e não vai mudar agora. O cara que não estiver preparado para essa pressão, não serve para estar no Remo. É direito do torcedor. Sou contra a violência, sempre a favor da cobrança", concluiu.

Próximo desafio

No próximo fim de semana, o Remo tem mais uma chance de tirar a impressão negativa do torcedor. No domingo (6), às 16h, contra o Itupiranga, no Estádio Rosenão, a equipe azulina faz o terceiro jogo no Campeonato Paraense. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.