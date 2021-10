Hoje no Remo, técnico Felipe Conceição cobra quase R$1.3 milhão do Cruzeiro

O Remo enfrenta o Cruzeiro-MG na próxima quinta-feira (28), em Belo Horizonte, pela 32ª rodada da Série B. A partida marca um novo reencontro do técnico Felipe Conceição, do Remo, com o seu ex-clube. O treinador azulino entrou na justiça contra a Raposa e pede quase R$1.3 milhão. As informações são do site "GE MG".

Conceição foi contratado pelo Cruzeiro no início da temporada, mas foi demitido do clube, após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. O Cruzeiro também alegou que o técnico teria saído em comum acordo, porém, Conceição afirmou que a situação foi uma demissão e contestou a versão do clube. Ele foi a justiça pedir a liberação do Cruzeiro no Boletim Informativo da CBF, para que ele tivesse direito de treinar outro clube, nesse caso o Remo.

Felipe Conceição no período em que esteve à frente da Raposa mineira (Bruno Haddad / Cruzeiro)

Os valores pedidos por Felipe Conceição na justiça incluem o salário do mês de maio, além de parte das folhas de abril e junho, além de R$420 mil do valor de 50% que ele teria que receber do Cruzeiro até o final de seu contrato. Outros valores como FGTS,13ª salário e férias proporcionais também fazem parte da ação. O valor total da ação de Felipe Conceição é de R$1.298.826,60.