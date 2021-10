Há três temporadas no Remo, zagueiro completa 100 jogos com a camisa do Leão

O Leão Azul encara na noite de hoje, às 20h30, o Galvez-AC, no Baenão, pela segunda fase da Copa Verde. A partida terá um sabor especial ao zagueiro Rafael Jansen, que completará 100 jogos com a camisa do Remo.

O jogador foi contratado pelo clube azulino em 2019 e nesse período conquistou um título do Parazão (2019) e fez parte do acesso do Leão à Série B, inclusive marcando gol na reta decisiva da competição no clássico Re-Pa. Em 2021 Jansen participou de 72.3% dos jogos na temporada e não esconde a alegria de chegar em uma marca importante.

“Muito importante saber que nesse século poucos chegaram nessa marca de 100 jogos. Não é fácil chegar em um número expressivo desse em um time grande, como é o Clube do Remo. Estou muito feliz e honrado em chegar a essa marca vestindo essa camisa. Espero que hoje à noite a gente consiga essa vitória com a classificação para ser mais especial”, disse em entrevista ao site do Remo.

Rafael Jansen, de 32 anos, é maranhense da cidade de São Luiz Gonzaga (MA) e já atuou por vários clubes, como Icasa-CE, Treze-PB, Tiradentes-CE, Camponense-PB e Boa Esporte-MG.

Leão x Galvez-PA se enfrentam nesta terça-feira (19), às 20h30, no Baenão. A partida é válida pela segunda fase da Copa Verde 2021, título que ainda falta na galeria do Leão. O jogo terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.