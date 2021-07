Há 18 anos, Remo vencia o Palmeiras de Marcos, Magrão e Pedrinho na Série B

O Remo retornou à Série B e já venceu o Cruzeiro-MG, um dos grandes em 2021. Em 2003 não foi diferente, o Leão Azul também venceu um dos clubes grandes da competição nacional. A vítima foi o Palmeiras, por 2 a 1, de virada.

A equipe paraense era comandada pelo técnico Givanildo Oliveira e contava com os meias Gian, Rogério Belém e o atacante Valdomiro, que foram decisivos no jogo. O Palmeiras saiu na frente com o meia Pedrinho, mas o Remo conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, de pênalti, com Valdomiro, após bela jogada de Rogério Belém, que terminou com o chute e o desvio na mão do defensor alviverde.

Na segunda etapa brilhou a estrela do meia Gian. Ele cobrou falta na lateral direita, quase um escanteio. A bola passou de todo mundo e morreu no gol do Palmeiras, virando o jogo para o Remo.

Em 2003 o Remo se classificou na terceira posição e no quadrangular não conseguiu o acesso à Série A. O Palmeiras fechou a primeira fase em primeiro e conquistou o título da competição.

Assista aos gols do jogo

Remo e Palmeiras atuaram com as seguintes formações:

Remo: Gilberto; Valdemir, Williams, Sérgio e Moisés; Márcio Belém, Chicão, Gian e Rogério Belém (Ciro); Valdomiro (Téo) e Cristiano (Leandro); Técnico: Givanildo Oliveira.

Palmeiras: Marcos; Corrêa, Alceu, Leonardo e Lúcio; Fábio Gomes (Francis), Magrão, Adãozinho (Élson) e Pedrinho; Thiago Gentil e Anselmo (Edmilson). Técnico Jair Picerni.