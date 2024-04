Gustavo Morínigo define titulares do Remo para Re-Pa que decide o Campeonato Paraense; confira

O Clube do Remo já está escalado para a última partida do Campeonato Paraense, precisando de uma vitória por dois ou mais gols de diferença, o técnico Gustavo Morínigo resolveu lançar em campo o jovem atacante Ronald ao lado de Ribamar. Na lateral-esquerda, Nathan, que está suspenso, deu lugar a Raimar. O restante da equipe permanece a mesma do clássico anterior, vencido pelo rival por 2 a 0.

A partida começa às 17h e você acompanha todas as informações na cobertura Lance a Lance de O Liberal.