Governador Helder Barbalho comemora classificação do Remo à segunda fase da Série C

O governador do Pará, Helder Barbalho, comemorou a classificação do Remo à segunda fase da Série C conquistada neste sábado (24). Torcedor azulino, o político publicou nas redes sociais uma foto com a camisa azulina, parabenizando o time e projetando um possível acesso à Série B.

O Remo garantiu vaga aos quadrangulares de acesso da Série C neste sábado (24). O Leão Azul empatou com o São José-RS, fora de casa, e contou com uma combinação de resultados para disputar a decisiva etapa da Terceirona.

A equipe azulina volta a campo já no próximo final de semana, quando enfrnta o Botafogo-PB, em casa, pela primeira rodada do quadrangular.