Goleiro do Remo avalia jogo contra o Manaus e comenta retorno de treinador: 'Voltando muito motivado'

A temporada 2020 ainda não acabou para o Remo. O time azulino ainda tem a missão de chegar à final e, quem sabe, conseguir o título inédito da Copa Verde. Para isso, precisa superar o Manaus nos dois jogos da semifinal do torneiro regional. O goleiro Vinícius fez um avaliação sobre o início atípico de 2021 e os desafios que há pela frente para o clube.

“A gente vem de uma sequência de jogos grande. É um anos diferente, atípico, temos que ter cuidado e saber administrar. A Copa Verde seria no final da temporada e estamos no começo do ano. Muitos jogadores saíram, chegaram novos, e o atletas da base forma promovidos para disputar a Copa Verde. É ter inteligência, sabedoria e administrar o momento do futebol brasileiro devido a pandemia, para não perder jogadores lesionado e condicionamento físico. Neste momento estaríamos de férias, depois retornaríamos todos e conheceríamos nossos novos companheiros. Mas isso está sendo feito durante o campeonato. E em seguida começa o campeonato estadual, Copa do Brasil e Série B”, avaliou o jogador na entrevista coletiva de terça-feira.

Depois de quase um mês, o técnico Paulo Bonamigo voltou a comandar uma atividade no Remo. Ele estava afastado por estar em recuperação da covid-19. Vinícius comentou sobre o retorno do treinador.

“Muito feliz com nosso comandante voltando. Voltando muito motivado. Comprometido. Fica feliz, com muita vontade. Fica feliz por ele, pela recuperação dele, que esteja 100% recuperado e possa prosseguir com o grande trabalho que vem realizando no clube”, disse.

Remo e Manaus se reencontram após disputarem a Série C. Desta vez, pela semifinal de outra competição. O goleiro Vinícius disse saber da reformulação do adversário e explicou as dificuldades do confronto.

“O Manaus manteve a base da Série C. Contrataram jogadores pontuais, time bom, competitivo. Eles perderam o Hamilton, o centroavante e artilheiro, mas contrataram o Douglas, jogador habilidoso, e trouxeram um lateral esquerdo do Ferroviário. É um time que tem entrosamento bom e fez um jogo difícil contra o Paysandu. Mas vamos nos preparar. Conhecemos eles e temos que voltar a ter nível de concentração, competitividade, volume de jogo, para fazer um jogo competitivo e briga pela nossa classificação”, afirmou.

O Remo vai decidir em Belém (PA) a vaga para a final da Copa Verde. O primeiro jogo será em Manaus. Para Vinícius, o mando de campo não é tão decisivo como antigamente, já que a torcida não vai estar no estádio.

“Hoje está muito nivelado e igual porque não tem presença do torcedor. Com o fator público zero é mais questão de logística, viagem, campo de jogo e gramado, porque não tem mais atmosfera de pressão de torcida. Então, dependente muito do primeiro jogo, ele é fundamental para chegar no segundo e definir a classificação. É fazer um primeiro jogo bom, competitivo, para no segundo garantir ou buscar a classificação. É uma competição que o clube não conquistou ainda. Tem peso a mais. É fazer time competitivo para brigar por esse título que o clube almeja e os torcedores esperam”, pontuou.