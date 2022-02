Gol da vitória! Erick Flores comemora resultado sobre o Tapajós

O autor do gol da virada comemorou a vitória sobre o Tapajós. Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate, depois de um início doloroso para os remistas, aos 45 do segundo tempo, em uma jogada oportunista, o meia Erick Flores invadiu a pequena área, para concluir a cabeceada de Bruno Alves, após cobrança de escanteio de Gedoz. O gol salvou os azulinos em casa e ajudou o time a disparar na liderança do grupo C, com 10 pontos.

Na avaliação do atleta, o time remista foi melhor em campo e por se lançar com maior frequência ao ataque conseguiu a vitória, mas admitiu que a atuação individual poderia ser melhor, sobretudo com os homens de frente e a perda do meia Felipe Gedoz, na metade do segundo tempo.

“Todo nosso time fez um bom primeiro tempo. Tivemos uma reação no momento certo, além de um segundo tempo normal, com a virada e chances de ampliar. Precisamos melhorar a atuação individual, acho que faltou mais da gente, mas vejo que a tendência é a evolução do grupo”, garante.

Com a liderança folgada, os azulinos terão uma semana para trabalhar, até o retorno aos gramados, no próximo domingo, quando tem o clássico contra a Tuna Luso, no estádio Francisco Vasques, o Souza. Tempo suficiente para os ajustes na parte tática coletiva e individual, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo.

“Nós criamos bastante neste jogo. Tivemos chances reais com o Brenner, comigo, mas a bola não entrou e isso será trabalhado pelo nosso treinador. Agora é descansar porque domingo tem outra partida”, encerra.