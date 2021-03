Remo: Gedoz viaja com a delegação e presidente aguarda documento: 'prometeram para hoje'

O Remo viajou nesta segunda-feira (15) para o Rio grande do Sul (RS), onde enfrenta o Esportivo-RS, na quarta-feira (17), às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil. A delegação azulina seguiu para o Sul do país com uma novidade no elenco. O meia Felipe Gedoz viajou com o grupo e espera a sua regularização para poder atuar com a camisa azul marinho. A informação foi confirmada pelo presidente do Leão Fábio Bentes.

Gedoz espera um documento do Nacional do Uruguai para que sua transferência seja protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O nome do jogador precisa ser divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) até terça-feira (16), para poder jogar contra o Esportivo-RS. “Falta a documentação e prometeram para hoje (Nacional) estamos no aguardo”, falou, Bentes.

Na sua primeira passagem pelo Leão, Gedoz, de 27 anos, realizou 19 partidas e marcou dois gols. O meia foi um dos destaques da equipe na conquista do acesso à Série B na temporada 2020.