Fortaleza vence XV de Piracicaba e volta a enfrentar o Remo na terceira fase da Copinha 2023

O Remo enfrentará o Fortaleza na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão do Pici garantiu a vaga após vencer o XV de Piracicaba por 2 a 0, na Rua Javari, em São Paulo. Os gols da partida foram marcados por Amorim e Riquelme, todos no primeiro tempo.

Remo e Fortaleza já se enfrentaram nesta edição da Copinha. Na primeira rodada do Grupo 31, o Simba venceu o Leão do Pici por 1 a 0, em partida disputada na Rua Javari.

As datas e horários da terceira fase da Copinha ainda não foram definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). No entanto, de acordo com a tabela básica do torneio, é possível que o Leão volte a campo já no domingo (15). Ainda não se sabe qual estádio vai receber a partida.