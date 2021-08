Vídeo: Fora da partida contra o Goiás, Lateral do Remo segue tratamento para se recuperar de lesão

O Remo entra em campo hoje à noite contra o Goiás e não terá o lateral-direito Thiago Ennes, que sofreu uma entorse no pé esquerdo no jogo contra Operário-PR na rodada passada. Na manhã desta terça-feira, o atleta postou um vídeo realizando o tratamento para estar de volta ao gramado o mais rápido possível. A previsão é que ele fique bem em apenas 10 dias. Ou seja, além de ficar de fora do jogo contra o Goiás, Ennes também não deve jogar contra o Vasco na próxima sexta-feira (13).

Sem o atleta, o lateral-direito Wellington Silva volta a ter oportunidade na equipe titular do Leão. Ele que vai atuar contra o Esmeraldino hoje, às 21h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.