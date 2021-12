VÍDEO: Faltando um dia para o Re-Pa, pontos de venda de ingresso têm baixa procura

Faltando um dia para o clássico Re-Pa que definirá o finalista da Copa Verde 2021, a busca por ingressos tem sido tranquila. Poucos torcedores azulinos têm ido aos pontos de venda de bilhetes espalhados pela cidade. A partida, que ocorre às 17h deste sábado (4), no estádio Baenão, em Belém, terá torcida única do Remo.

Segundo o clube, estão disponíveis para a venda 6.600 ingressos, o que corresponde a 50% da capacidade do estádio Baenão. As entradas podem ser adquiridas em qualquer loja do Remo espalhada pela cidade, além do estádio Baenão. Os bilhetes custam entre R$ 30 e R$ 80 e todos os torcedores precisam estar vacinados com as duas doses do imunizante contra a covid-19.

A busca tímida pelos pontos de venda tem sido bem diferente do que ocorreu na última semana, quando torcedores esgotaram ingressos para a partida contra o Confiança-SE, pela Série B. Na ocasião, as entradas terminaram três dias antes do jogo. O Leão precisava do resultado para se manter na Segundona, mas acabou rebaixado.

No entanto, a baixa procura por ingressos nos pontos de venda pode ser explicada pela mudança na forma de comercialização das entradas. Ao contrário do que ocorria anteriormente, os bilhetes podem ser adquiridos de forma virtual.

A compra online só poderá ser efetuada se o torcedor já tiver feito a compra de forma presencial, em qualquer partida desta temporada. Os dados sobre o ciclo vacinal já constarão no sistema.