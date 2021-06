Fake news: atacante do Atlético-MG, Hulk desmente polêmica do ar-condicionado no Baenão

Na derrota do Remo para o Atlético-MG por 2 a 0, na última quarta-feira (2), no Estádio Baenão, pela Copa do Brasil, um momento que chamou a atenção foi a permanência dos jogadores atleticanos no gramado, durante o intervalo. Boatos começaram a circular e uma suposta entrevista do atacante Hulk, do Galo, para uma rádio, em que reclamava do calor, por causa da falta de ar-condicionado no vestiário visitante.

Confira os melhores momentos da partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo e com um membro assessoria de comunicação do Atlético-MG para comentar sobre o tema. O assessor do Galo desmentiu os rumores e negou que Hulk tenha falado com alguma rádio, já que eles não tem acesso aos jogadores do Atlético-MG.

Ainda de acordo com a assessoria do clube mineiro, há ar-condicionado na parte dos atletas, mas o técnico do Atlético, Cuca, teria pedido aos jogadores para permanecerem no gramado durante o intervalo. Hulk usou o Instagram para se pronunciar:

Hulk negou ter dado declarações reclamando do vestiário visitante no Baenão (Reprodução / Instagram)

O Remo enviou uma nota sobre o caso:

A diretoria do Clube do Remo vem a público esclarecer que, o vestiário visitante do estádio Banpará Baenão possui ar-condicionado e toda estrutura exigida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em competições de alto nível, nas quais o clube está disputando.