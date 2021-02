Fábio Bentes avalia situação de atacantes emprestados; Remo fez proposta por artilheiro

Após o acesso à Série B, o momento é de planejamento para o Remo. Em relação ao mercado da bola, hoje não é exagero dizer que o atacante Salatiel - artilheiro do clube na Série C com cinco gols - é o principal objetivo para a temporada (além da renovação com o técnico Paulo Bonamigo).

Salatiel e o atacante Tcharlles estavam emprestados, o primeiro pelo Náutico e o segundo pela Inter de Limeira-SP. O presidente do Remo, que descartou novas renovações no clube nos próximos dias, admitiu que há negociações para o retorno de ambos:

"Já abrimos conversação com o Salatiel, é um assunto mais complicado. Tem passe ligado ao Náutico até o final do ano. O Náutico quer vender o atleta, me reservo o direito de não revelar o valor, estão avaliando", revelou. "O Tcharlles vai jogar o Campeonato Paulista, futuramente vamos anunciar se haverá esse possível retorno", finalizou.