Ex-treinador do Remo visita jogadores antes de jogo contra o Vasco: 'Bom rever filhos da bola'

A delegação do Remo recebeu a visita do ex-treinador do clube, Josué Teixeira, na tarde desta quinta-feira (18). A equipe está no Rio de Janeiro e se prepara para enfrentar o Vasco pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Josué fez questão de registrar o encontro. Nas redes sociais, o treinador postou uma foto com o goleiro Vinícius e o volante Lucas Siqueira. Junto com a foto, o técnico falou que é bom rever "filhos da bola".

Josué Teixeira treinou o Remo em 2017, quando a equipe estava na Série C. Na ocasião, ele foi um dos responsáveis por trazer ao clube o goleiro Vinícius, hoje ídolo da torcida. Em Belém, o técnico comandou a equipe em 24 partidas e conquistou 11 vitórias.

Em 2014, Josué treinou Lucas Siqueira no Macaé, equipe do interior do Rio de Janeiro. Na época, ambos foram responsáveis pelo título brasileiro da Série C, conquistado pelo clube carioca em cima do Paysandu.

A próxima partida do Remo, pela Segundona, será na sexta-feira, às 19h, no estádio São Januário. O confronto terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.