Estatística: Gorne pode superar própria média de gols e assistências de 2020; confira

Sem o meia Erick Flores, que teve uma lesão muscular grau III e ficará seis semanas de fora, o atacante Renan Gorne deve seguir no ataque do Remo e dados mostram que ele pode ser fundamental para o time no returno da Série B.

Apesar de ter duas assistências e quatro gols na competição, sendo o artilheiro do time ao lado de Felipe Gedoz, algumas oscilações em campo durante a competição criaram desconfiança na torcida com muitas críticas sobre a efetividade de Renan Gorne.

No entanto, dados do site OGol mostram que Gorne tem potencial para ajudar o Remo no segundo turno que inicia neste sábado (21) contra o CRB, no Baenão.

Se comparado a atuação do ano passado, o atacante está em uma crescente no time azulino. Em 2020, fez 28 partidas pelo Confiança na Série B, sendo titular em 21 jogos, marcando 7 gols e teve só uma assistência. Foram 1583 minutos jogados.

No Remo, ele esteve em campo em 18 partidas da Série B, sendo nove como titular e marcando quatro gols. A minutagem dele é de 939. Detalhe que ele entrou em quase todos os jogos do clube no primeiro turno da Série B. A única partida que ficou de fora foi contra o Cruzeiro.

Das sete vitórias do Remo na Série B, em quatro Gorne contribuiu de alguma forma, seja com gol ou assistência. Pelos dados, foram três partidas com gol (Vasco, CSA e Brasil de Pelotas) e um com assistência (Brusque).

Nos empates, ele também teve sua contribuição. Dos cinco empates, dois tiveram uma assistência (jogo contra o CRB na abertura do Brasileiro) e um gol (jogo contra o Goiás). Ou seja, dos 26 pontos conquistados no primeiro turno, 14 foram com ajuda de Renan Gorne.

Agenda

Na 12ª posição com 26 pontos, o Remo enfrenta o CRB, quarto colocado com 33 pontos. O jogo será às 21 horas deste sábado (21), no Baenão, pela 20ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com, pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.