Em tratamento por lesões, zagueiro e meia titulares do Remo serão avaliados antes do Re-Pa

Finalista do Parazão, o Remo encara o Paysandu neste domingo (3), às 18h, no Estádio do Baenão, no primeiro jogo da final. Para o duelo, o departamento médico azulino avalia se o zagueiro Everton Sena e o meia Erick Flores, ambos titulares, estão aptos. Segundo o médico do clube, Jean Klay, ambos estão em tratamento e, no momento, não estão descartados para o duelo.

Como antecipado pela equipe de O Libera, Erick Flores é o que mais gera preocupações, com uma lesão na coxa esquerda. Enquanto o zagueiro Everton Sena sentiu o calcanhar direito. Erick e Everton podem não só ficar de fora das finais, como também da estreia na Série C, no sábado da próxima semana (9/4), às 17h, contra o Vitória, também no Baenão.

