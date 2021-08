Em reencontro com Nicolas, Remo visita o Goiás pela Série B; saiba onde assistir

Após o revés contra o Operário-PR em casa, o Remo precisa voltar a vencer no Brasileirão Série B. O Leão visita o Goiás na noite desta terça-feira (10), às 21h30, no Estádio Hailé Pinheiro. O destaque da partida vai para o reencontro do clube azulino com o atacante Nicolas, emprestado pelo Paysandu ao Esmeraldino.

Na partida, o Remo tem a chance de se aproximar da primeira parte da tabela. Atual 13° colocado com 19 pontos, o Leão está a cinco do Brusque-SC, que está em 10°. Já o Goiás busca voltar ao G4, já que neste instante está 5°, com 27 pontos.

Onde assistir?

Remo x Cruzeiro será transmitido pelo Premiere e SporTV. Além disso, a equipe de esportes de O Liberal realiza o lance a lance pelo portal OLiberal.com, onde registra todos os lance da partida, em tempo real.