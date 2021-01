Em publicação nas redes sociais, Remo 'tira onda' com o Paysandu relembrando gol no clássico

O Remo segue a preparação para o jogo contra o Londrina-PR, no próximo sábado (16), às 17h, no Mangueirão. A equipe remista conseguiu o tão sonhado acesso para a Série B e vive de bem com a vida com a torcida. Mas redes sociais o Leão “tirou onda” com o Paysandu, relembrando o lance que resultou no gol do Remo no clássico contra o rival.

No seu perfil no Twitter, o Remo postou uma foto com os jogadores Salatiel e Gedoz, com a legenda: “Aí eu chutei e o goleiro espalmou logo no pé de quem? Kkkkkk”, escreveu.

O Remo encara o Londrina-PR no sábado (16), às 17h, no Mangueirão. Um empate garante o Leão Azul na final da Sérei C 2020. A partida terá transmissão lance a lance elo OLiberal.com.