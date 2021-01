Diretoria do Remo confirma novo executivo de futebol que trabalhou na Seleção Brasileira Olímpica

Aproximadamente duas horas após confirmar que Carlos Kila não iria continuar no cargo de executivo de futebol, o Clube do Remo anunciou que Thiago Alves, de 42 anos, será o substituto. Thiago foi goleiro profissional e já está em Belém.

Currículo

O clube repassou detalhes do currículo novo profissional. Ele é natural de Campos dos Goytacazes-RJ e estava trabalhando no Boavista - sendo que passou 15 anos da sua carreira no referido clube, exercendo funções de supervisor, gerente e diretor de Futebol. Atuou no time carioca nas temporadas Duque de Caxias em 2009 e 2010, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado em Gestão Desportiva, Thiago tem no currículo curso de Gestão Desportiva da CBF. Além disso, desde 2019 é administrador da Seleção Brasileira Masculina Olímpica de Futebol, sendo Campeão no Torneio de Toulon na França em 2019, vice-campeão do Torneio Pré-Olímpico em janeiro de 2020 na Colômbia, conseguindo classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão.

As primeiras palavras de Thiago como novo profissional do Remo foram dadas a assessoria do clube. "Encaro como uma honra muito grande porque o Clube do Remo é um time grande, torcida apaixonada e um dos maiores clubes do Brasil. Hoje estar aqui vestindo a camisa do Remo é um passo importante na minha carreira, é um privilégio ser executivo de um clube grande", avaliou. "Temos trabalho árduo pela frente, com muita competência e preparado para assumir esse desafio na carreira. Com certeza junto com toda a diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários e torcedores vamos fazer um trabalho a altura do que o Remo merece. A única coisa que posso prometer é muito trabalho e dedicação", disse.