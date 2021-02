Remo confirma meia com status de contratação diferenciada; atleta afirma: 'É um clube grande'

Como a reportagem de OLiberal.com já havia antecipado, o Clube do Remo confirmou um acordo com um meia para a temporada 2021. Trata-se de Renan Oliveira, de 31 anos. Ainda conforme informações divulgadas pelo clube azulino, o atleta terá contrato para abranger o Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série B.

A julgar pelo currículo do novo contratado, Renan é uma contratação com status diferenciado. Ele é mineiro e tem no currículo clubes do porte do Atlético-MG, Vitória, Coritiba, Goiás, Sport, América Mineiro, Avaí, Náutico, CRB, Botafogo-SP. Seu último clube foi o FK Suduva, da Lituânia.

O atleta comentou sobre a oportunidade no Remo em entrevistas ao site oficial. “Feliz e agradecer ao clube pela confiança em poder atuar com a camisa do Remo. É um clube grande no cenário do futebol brasileiro e de tradição. Espero conquistar todos os objetivos na temporada junto aos meus companheiros. Que seja um ano muito bom para a equipe durante o ano. Estou aqui para somar”, revelou.

O Remo informou que Renan já está na capital paraense, realizou os exames médicos e iniciou os trabalhos ao comando do técnico Paulo Bonamigo na tarde desta quinta.

Ficha Técnica:

Nome completo: Renan Henrique Oliveira Vieira

Apelido: Renan Oliveira

Data de nascimento: 29/12/1989

Idade: 31 anos

Naturalidade: Itabira- MG

Clubes: Atlético-MG, Vitória, Coritiba, Goiás, Sport, América Mineiro, Avaí, Náutico, CRB, Botafogo-SP, FK Suduva, da Lituânia