Diretor do Remo avalia elenco, busca contratações, mas pondera inchaço no grupo

A torcida do Remo está ávida por contratações. As baixas no elenco por conta de contusões e suspensões, além da reclamação por parte de alguns torcedores sobre jogadores que não estão rendendo na Série B, pressionam a diretoria a ir ao mercado e trazer peças para o restante da competição. Em sua conta no Twitter, Yan Oliveira, diretor de futebol do Leão Azul, informou que confia nos atletas que estão no elenco, mas concordou que também precisa reforçar a equipe.

“Entendemos que precisamos de reforços, porém, mais do que isso, precisamos fazer nosso elenco entregar o máximo que pode. Essa isonomia só vem com muito trabalho diário e dedicação”, disse.

O dirigente afirmou que a situação de jogadores no Departamento Médico será ajustada, já que nesse momento o clube possui quatro atletas sem condições de jogo. Yan dise que acredita que na próxima rodada os jogadores deixarão o DM.

“Confiamos plenamente nos atletas que estão no nosso elenco. Todos com a sua devida importância. Sobre a situação do DM, creio que no próximo jogo ele já esteja zerado”, informou.

Yan relembrou a última vez em que o Remo disputou a Série B, na temporada e 2007 e ponderou o inchaço do elenco, além das consequências que esse tipo de atitude pode representar para o clube ao longo do ano.

“Vale também olhar para passado para não repetirmos algumas coisas. Em 2007 tivemos mais de 40 jogadores no Remo, só para tentar salvar da Série C. Sem contar os cinco técnicos na competição. Chuva de dispensas e contratações que não levaram a lugar algum”, finalizou.

O prazo para inscrições de novos atletas encerrou no dia 19 de agosto, porém o clube poderá substituir oito jogadores até o dia 30 deste mês. Situações como as saídas de Dioguinho, Edson Cariús, Gabriel Lima entram no quesito substituição.