Delegação do Remo é recebida com festa por torcedores em Manaus

A delegação do Remo já está na capital do Amazonas (AM), onde neste sábado (28), às 19h, enfrenta o Manaus-AM, pela 17ª rodada da Série C na Arena da Amazônia. Os jogadores do Leão desembarcaram e foram recepcionados por torcedores.

Na saída de Belém a torcida azulina deu aquela força aos atletas e em Manaus não foi diferente. Muitos paraenses foram até o aeroporto para receber os jogadores, que retribuíram o carinho e posaram para fotos, antes de entrar no ônibus. A partida é decisiva para as duas equipes, o Remo precisa de apenas um empate para conquistar a classificação para o quadrangular final de forma antecipada. Já o Manaus precisa vencer o Leão para seguir com chances de passar de fase na Terceirona.

Gavião x Leão Azul se enfrentam neste sábado (28), às 19h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.