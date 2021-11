De volta, Vinícius avalia briga do Remo para fugir do rebaixamento na Série B: ‘Precisa mudar a postura’

Após quase dois meses, o goleiro Vinícius enfim está de volta ao time titular do Remo. O atleta ficou todo esse tempo em tratamento por causa de entorse grau ll no joelho direito. A última partida de Vinícius foi contra o Guarani, no dia 21 de setembro.

Ele retorna no jogo contra o Manaus, marcado para às 17h30 desta sexta-feira, na Arena Amazônia, pela ida das quartas de final da Copa Verde.

“A expectativa é a melhor. Recuperado e trabalhando forte para reestreia. Procurei voltar bem fisicamente e também tecnicamente estar no nível que estou acostumado a jogar para ajudar o clube, os companheiros e a buscar o resultado positivo”, comentou.

Além de buscar a classificação para a semifinal da competição regional, o goleiro azulino retorno em um momento conturbado do Remo na Série B. O time ocupa a 15ª posição, com 41 pontos, ficando três pontos acima do Z-4. Além disso, não vence há três partidas.

“A gente fica aflito do lado de fora, não pode ajudar, e só resta ficar na torcida. Mas precisamos mudar a postura e a atitude em campo. Concentração precisa ser maior. Nível de concentração nos três jogos finais precisa ser elevado. Porque sabemos da dificuldade que foi colocar o clube na Série B. Foi difícil. Clube passou por muitas dificuldades. E nós já chegamos na lanterna do campeonato e conseguimos sair. Independente se o Netao continuar ou chegar um novo treinador. Até mesmo se o Felipe tivesse continuado. A nossa postura e atitude que precisam mudar. Nesse momento precisamos de todos”, disse.

A partida entre Manaus e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.