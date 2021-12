De olho em contratações, zagueiro ex-Remo e que estava no Sampaio-MA pode retornar ao Baenão

O Remo busca no mercado dois zagueiros até o término deste ano, visando iniciar a pré-temporada já com um número de atletas próximo do ideal. Um dos nomes é o zagueiro Paulo Sérgio, de 32 anos, que já defendeu o Remo em 2010. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

A negociação já iniciou e está caminhando para o retorno do atleta ao Baenão. O jogador estava no Sampaio Corrêa-MA nas três últimas temporadas, subiu com a “Bolívia Querida” para a Série B e foi emprestado na metade deste ano ao Al Sahel, da Arábia Saudita, mas o acerto com o clube árabe não deu certo e ele retornou ao clube nordestino.

Atualmente o Remo possui apenas o jogador Kevem, para a zaga, além e Marlon, que é lateral-esquerdo, mas que terminou a temporada 2021 atuando na defesa.

Paulo Sérgio jogou a Série B pelo Sampaio Corrrêa-MA (Lucas Almeida / L17 Comunicação)

Além do Remo e Sampaio Corrêa, Paulo Sérgio jogou também pelo Internacional-RS, clube que iniciou nas categorias de base, Guarani-MG, São Sosé-MA, Moto Club-MA, além de Amérrica-RN, São José-SP e Criciúma-SC.