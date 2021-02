Cria da base do Remo, meia-atacante deixa o Leão e se despede: 'Saio de cabeça erguida'

O jovem meia-atacante Hélio Borges se despediu do Remo pelas redes sociais. O contrato do jogador de apenas 20 anos chegou ao fim e não houve acordo para a renovação. Jogador mais regular dentre os que foram promovidos, Hélio fez 28 partidas, marcou quatro gols e conquistou o acesso à Série B do Brasileiro.

"Nação azulina! É com um misto de tristeza e orgulho que venho aqui me despedir do Remo e do Fenômeno Azul, que me acolheram e me deram a honra de fazer parte dessa família!", escreveu. "Saio de cabeça erguida e com a certeza que enquanto eu estive em campo, sempre dei o meu máximo em busca da vitória , me doando do início ao fim com a camisa azulina".

Emprestado ao Palmeiras em 2019, Hélio retornou no segundo semestre daquela temporada e pôde atuar em sete partidas. Ano passado, veio o ano da afirmação. Após não ser tão utilizado no vice do Parazão, Hélio assumiu a titularidade na ponta direita do ataque do Leão na Série C.

