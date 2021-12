Copa Verde: Remo planta 'Troféu Vivo' no centro de treinamento do clube

Conhecida por ser a primeira competição Carbono Zero no Brasil, a Copa Verde investiu em troféus sustentáveis e que valorizam a Amazônia. Além das premiações em madeira, a organização também deu ao Remo um "Troféu Vivo”. Nesta quarta-feira (15), a diretoria do Leão plantou a muda de bacupari, fruto típico da região amazônica, no Centro de Treinamento Azulino.

VEJA MAIS

A muda foi plantada dentro de um vaso biodegradável. A ação teve a participação do presidente do clube, Fábio Bentes, do vice Antônio Carlos Teixeira e da diretora de patrimônio Aline Porto.

"Acho muito importante a iniciativa da CBF com a entrega do troféu vivo, que foi criada como uma iniciativa ecológica. A bacupari é uma grande esperança nas pesquisas contra o câncer e esperamos que ela ajude milhões de pessoas no mundo. Hoje, de forma simbólica, plantamos o troféu vivo aqui no CT do clube, onde uma parte da história se inicia e ficará aqui eternizada", declarou Fábio Bentes.

A Copa Verde levanta bandeira da defesa e preservação do ambiente. A organização da competição promove ações com viés sustentável, como a troca de garrafas pets por ingressos, plantações de árvores e compensação de toneladas de CO2.

Na estreia da competição em casa, o Remo promoveu troca de garrafas pets por descontos nos ingressos para a partida. Foram arrecadadas 2.420 garrafas, além disso, a ação chamou atenção para a importância do reaproveitamento de materiais recicláveis.