Copa do Brasil: entenda divisão de valores que o Remo buscará na Copa do Brasil

O Remo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 20h, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves-RS, para enfrentar o Esportivo.

O Leão joga pelo empate para conquistar a classificação para segunda fase da Copa do Brasil, e obter uma premiação de R$560 mil, essencial para o momento que o clube vive: com dificuldades para arrecadar recursos diante da ausência de públicos nos estádios.

Valores

Na Copa do Brasil, a divisão de valores é feita por categorias; Grupo I, formado por times que estejam entre os 15 primeiros do Ranking Nacional de Clubes, recebe R$1.150,000,00; Grupo II, engloba equipes de Série A, recebe R$990.000,00; Grupo III, o restante dos participantes. Que é onde as equipes paraenses se encontram, recebem R$560.000,00.

Grana

Caso passe, a equipe azulina arrecada para os cofres do clube cerca de R$560 mil.

Segundo apuração da reportagem, este valor serviria como alento para o clube que tem dificuldades para honrar com os seus pagamentos em dia.