Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense O Liberal 06.08.26 11h26 Atacante do Santos comemorou bastante a classificação diante do Remo (Thiago Gomes / O Liberal) As declarações do comentarista Paulo Nunes repercutiram nas redes sociais, após ele sair em defesa de Neymar e criticar pessoas ligadas ao Remo envolvidas na confusão registrada depois da partida entre o clube paraense e o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo ASSISTA Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-atacante classificou como injustas as críticas direcionadas ao camisa 10 santista e direcionou duras palavras aos envolvidos no episódio, citando inclusive o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. "Vocês estão de brincadeira. O cara um dia antes do jogo fez uma ação ótima, linda, que ele faz todos os anos, o leilão beneficente. Viaja no dia, decide o jogo, decide a classificação e um monte de imbecil. O presidente do Remo, Tonhão, que me desculpe, mas vagabundos são aqueles caras que estavam na entrada do vestiário", afirmou. Paulo Nunes saiu a favor de Neymar (Reprodução / TV Gobo) Na avaliação de Paulo Nunes, Neymar não provocou os adversários e apenas comemorava a vaga do Santos nas quartas de final quando caminhava para o vestiário. Para ele, as provocações partiram de integrantes do clube paraense. VEJA MAIS Em nova entrevista, presidente do Remo responde provocação de Neymar: 'Atitude deprimente' Jogador provocou diretoria azulina após vitória santista na Copa do Brasil. Neymar responde presidente do Remo após ser chamado de "vagabundo": "Vagabundiando" Camisa 10 do Santos foi apontado como pivô do tumulto na zona mista do estádio. Remo anuncia representação contra a arbitragem e critica Neymar após jogo com o Santos Leão afirma que a postura do camisa 10 extrapolou os limites do fair play. O comentarista também destacou que, na véspera da partida, o atacante promoveu mais uma edição do tradicional leilão beneficente realizado pelo Instituto Neymar Jr., ressaltando que o jogador chegou ao confronto após cumprir a agenda do evento. 'Você fez pouco' Ao comentar a reação do atacante durante a confusão, Paulo Nunes disse que Neymar foi mais contido do que seria esperado diante das provocações. Segundo ele, o jogador tinha o direito de celebrar a classificação com os companheiros. "Neymar, você fez pouco. Se fosse eu, tinha feito muito mais. O jogador não pode mais comemorar no vestiário, que é um lugar sagrado? Comemora mesmo, tira onda. Futebol é isso", declarou. 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